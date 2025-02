Il 27 febbraio diventa la Giornata della Festa Nazionale dei Vigili del Fuoco

Dal prossimo anno, il 27 febbraio sarà ufficialmente la Giornata della Festa Nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco. Lo stabilisce un decreto ministeriale firmato oggi, giovedì 27 febbraio, proprio in occasione dell’86° anniversario della fondazione del Corpo, e trasmesso per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

“Per il loro valore professionale e la generosità con cui affrontano i rischi del loro mestiere, era giusto riconoscere ai Vigili del Fuoco un giorno speciale di festa. È il grazie che il Paese gli deve per ciò che fanno”, ha dichiarato Attilio Visconti, capo del Dipartimento.

Dal 2025, dunque, ogni comando e sede sul territorio celebrerà la nascita del Corpo nazionale. “È un passo importante, voluto per regalare alle donne e agli uomini del Corpo più amato dagli italiani un momento per potersi celebrare”, ha aggiunto Visconti.

Un tributo a chi, ogni giorno, è in prima linea per garantire la sicurezza dei cittadini, spesso lontano dai riflettori. “Nei servizi di cronaca appaiono sempre di spalle – ha concluso Visconti – perché lavorano senza sosta per prestare soccorso”.

