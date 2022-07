NOVOLI – La passione per la danza in Giorgio è nata fin da bambino e grazie al suo talento, costante impegno sacrificio e dedizione è arrivato fino al diploma conseguito il mese scorso alla prestigiosa Accademia di Danza del Teatro alla Scala di Milano per celebrare questo successo, il Comune di Novoli, dove paese d’origine del 19enne Giorgio Guerrieri, gli ha voluto consegnare una targa per meriti artistici.

Un amore innato per la danza quello di Giorgio, che a soli 5 anni ha indossato le prime scarpette al Centro Danza Il Sogno di Novoli, poi a 10 anni lo studio è continuato a lecce fino ai 14 anni dove è riuscito ad essere ammesso all’accademia della scala, a 15 anni la grande emozione di calcare quel tanto desiderato palco di Milano durante uno spettacolo messo in scena dall’accademia, poi tante altre esibizioni importanti, e l’anno prossimo lo attende il conservatorio del portogallo.