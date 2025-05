Il 18 maggio Bisceglie diventa capitale del triathlon sprint

È ufficialmente partito il conto alla rovescia per la prima edizione del “Triathlon Bisceglie”, gara nazionale di triathlon sprint inserita nel calendario Silver Rank e in programma domenica 18 maggio nella suggestiva cornice della città adriatica.

Organizzata dalla FitCenter Triathlon Bisceglie sotto l’egida della Federazione Italiana Triathlon, con il patrocinio del Comune di Bisceglie e di Bisceglie Approdi, la manifestazione assegnerà i titoli regionali pugliesi Assoluto e Age Group della disciplina sprint.

Il percorso si articolerà su tre prove: 750 metri a nuoto, 20 chilometri in bicicletta e 5 chilometri di corsa, su un tracciato pensato per valorizzare il territorio, con partenza fissata alle ore 10:00 nella darsena di nord-ovest. Sono attesi circa 250 atleti delle categorie Youth B, Juniores, Senior e Master.

La frazione a nuoto si svolgerà in mare aperto, su un unico giro con quattro boe di riferimento. Seguirà la prova ciclistica su un circuito di 5 giri da 4 km lungo la litoranea di ponente. Il traguardo sarà deciso nella corsa finale, articolata su 2 giri da 2,5 km nel centro storico cittadino.

Tutte le attività logistiche – ritiro pacchi gara, chip, briefing e zona cambio – si terranno nei pressi della Lega Navale in via della Libertà, con un’area completamente transennata e organizzata per garantire sicurezza e fluidità operativa.

La competizione sarà preceduta da una conferenza stampa di presentazione prevista per giovedì 15 maggio alle ore 10:00 presso la darsena di nord-ovest, dove verranno illustrati i dettagli tecnici e organizzativi.

L’intera giornata del 18 maggio sarà arricchita anche dal “Campionato Fin Puglia Miglio Marino Fondo Sprint Summer”, gara di nuoto in acque libere sulla distanza di 1852 metri, valida come tappa del Gran Prix Italiano Open Water Agonisti – Super Master 2025, con partenza e arrivo sempre nella darsena.

Una manifestazione, dunque, che coniuga sport, promozione del territorio e partecipazione, pronta a trasformare Bisceglie in un punto di riferimento per gli appassionati di multidisciplina.

