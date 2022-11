Il 100% dei Comuni lucani è accreditato al SUAP

Condividi su...

La Camera di commercio della Basilicata fa segnare un primato assoluto, a beneficio delle Amministrazioni locali e degli operatori economici, sul piano digitale: da qualche giorno, l’Ente camerale registra che il 100% dei Comuni lucani (a fronte di circa il 50% della media dei Comuni a livello nazionale) è accreditato e attivo al SUAP, lo Sportello unico per l’avvio e l’esercizio dell’attività di impresa; si tratta dell’interlocutore unico e telematico delle aziende, uno strumento di semplificazione amministrativa che utilizza a sua volta altri strumenti di semplificazione (SCIA, silenzio assenso, accordo tra amministrazione e privati, conferenza dei servizi ecc.) e a cui si accede attraverso il portale Impresainungiorno, gestito dal sistema camerale.

La Basilicata è la prima regione a statuto ordinario, in Italia, a tagliare questo traguardo, che si tradurrà in un incremento di almeno il 20% di attività da parte degli uffici nel 2023. Nell’anno in corso, ad oggi sono ben 11.409 le pratiche transitate sul portale, utilizzato dai Comuni con il coordinamento della Camera di commercio della Basilicata. L’Ente camerale negli anni si è fatto carico di avvicinare le Amministrazioni locali e di predisporre dei veri e propri percorsi formativi per i funzionari comunali e per il proprio personale interno, istituendo momenti regolari di ascolto e contatto per avviare quell’indispensabile processo reiterativo che punta al miglioramento continuo dell’offerta di servizio.

La Camera di commercio – che sostiene, mediante il sistema camerale, i costi per lo sviluppo delle azioni necessarie al funzionamento della rete digitale dei SUAP senza oneri a carico dello Stato nè delle imprese – ha inoltre esteso, in sintonia e su richiesta degli stessi Comuni, le relazioni di collaborazione anche alle varie altre Autorità competenti del territorio che hanno un ruolo nei procedimenti amministrativi avviati dalle imprese, svolgendo inoltre la funzione di informazione, promozione, contatto e formazione diretta alle imprese del territorio ed agli intermediari da queste incaricati.

Un importante vantaggio derivante dall’adesione al portale delle Camere di commercio è costituito dal collegamento nativo con il Registro Imprese e con il Fascicolo d’Impresa, a beneficio delle attività di controllo di SUAP ed Enti terzi. I risultati vanno in una duplice direzione: sgravare l’impresa da reiterate richieste destinate fatalmente a fare perdere tempo prezioso all’imprenditore, e disporre di una fonte di conoscenza completa, affidabile ed aggiornata che abiliti tutta la Pubblica Amministrazione ad occuparsi dell’impresa.