Il 10 maggio a Taranto “Gli Stati Generali del Mezzogiorno”

Sono attesi la Ministra per l’Università e la Ricerca Anna Maria Bernini, il Viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto ed il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri nell’iniziativa di Forza Italia che si terrà sabato 10 maggio a Taranto, intitolata ‘Le radici del Sud’ . L’evento, che partirà alle 15.00, rientra nell’ambito della manifestazione ‘Gli Stati generali del Mezzogiorno’ promossa proprio da Forza Italia.

Due le sessioni di lavoro: ‘Forza Italia – forza di governo’ e ‘Forza Italia – forza di territorio’. Previsto da remoto l’intervento del Vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

“Parleremo – ha spiegato il segretario regionale e deputato di FI Mauro D’Attis – degli approdi naturali della nostra proposta politica per il Sud e per Taranto, che trova il naturale punto di approdo nelle politiche industriali e ambientali, ma anche nei trasporti e nei servizi al cittadino”. “Taranto è una città importantissima e per questo abbiamo voluto organizzare qui la tappa pugliese a cui parteciperanno – ha aggiunto – i nostri ministri e tanti esponenti di primissimo piano di Forza Italia per testimoniare la nostra vicinanza al territorio”

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts