II ed. “Giornata della Solidarietà” all’Ospedale Pediatrico di Bari ricca di soddisfazioni per il CCM

Si è conclusa con unanime successo la seconda edizione della “Giornata della Solidarietà”, un evento organizzato dal Comitato Consultivo Misto (CCM) presso il suggestivo Parco dell’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII di Bari.7

L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva delle Associazioni di Volontariato accreditate al CCM, con l’obiettivo primario di avvicinare la cittadinanza al mondo del volontariato e ai servizi essenziali offerti.

Promotore dell’evento è stato Gaetano Balena, Presidente del CCM e dell’associazione “Impegno 95”, da sempre in prima linea per sensibilizzare e divulgare l’importanza del supporto offerto dai volontari.

La giornata ha rappresentato un’occasione preziosa per far conoscere al pubblico servizi fondamentali come il Punto D’ascolto e lo Sportello INPS, entrambi disponibili sia presso l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII che al Policlinico di Bari.

La “Giornata della Solidarietà” si è rivelata una vera e propria festa di gioia e condivisione. Numerosi bambini, accompagnati dai loro genitori, sono scesi nel parco dell’ospedale per assistere al magnifico spettacolo preparato dall’APS Vitruvians.

Un momento particolarmente toccante è stato quando i volontari dell’APS Vitruvians hanno animato i personaggi più amati di Walt Disney, con le loro voci e canti che hanno portato sorrisi e commozione. È stata un’emozione palpabile osservare un sorriso affacciarsi sul viso di un bambino speciale, la cui reazione alla musica e al canto ha dimostrato come queste forme d’arte siano in grado di creare connessioni profonde e costruire ponti unici. Gaetano Balena ha espresso i suoi ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, menzionando in particolare i Vigili del Fuoco, con Luca Balena, la Croce Rossa, le Associazioni accreditate del CCM, e ovviamente tutti i volontari, i medici, gli infermieri e i cittadini sostenitori che hanno reso possibile questa splendida giornata di solidarietà.

L’evento ha ribadito l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e il mondo del volontariato per offrire supporto e servizi alla comunità, in un’atmosfera di festa e partecipazione che ha lasciato un segno positivo in tutti i presenti.

