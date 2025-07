Igor Protti rivela sui social di essere malato: “Partita dura, ma combatterò”

Igor Protti, ex attaccante tra le altre del Bari, ha comunicato tramite un post sui social il difficile momento che sta attraversando a causa di una malattia. In una foto scattata dal letto di un ospedale, ha raccontato con parole toccanti la scoperta avvenuta poco più di un mese fa: “Mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite”, ha scritto.

L’ex calciatore ha già affrontato un primo intervento chirurgico e ha annunciato che dalla prossima settimana inizierà le terapie per cercare di migliorare la situazione. Un nuovo intervento è previsto nei prossimi mesi.

“È una partita durissima, so benissimo che si può vincere o perdere, ma ce la metterò tutta come sempre”, ha dichiarato Protti, che ha voluto sottolineare di non sentirsi solo in questo momento: “Ho la mia grande e meravigliosa famiglia accanto, anche se non tutti possono esserlo fisicamente”.

L’ex bomber ha poi ringraziato amici, tifosi e le persone che lo stanno sostenendo, esprimendo gratitudine anche per il personale sanitario che lo ha preso in cura: “Farà di tutto per aiutarmi in questa lotta”.

Infine, ha chiesto comprensione per un’eventuale assenza sui social nei prossimi mesi: “Mi scuso se non riuscirò a rispondere a tutti”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author