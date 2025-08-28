28 Agosto 2025

Igor Protti, la partita più dura contro il cancro: “Sto perdendo 3-0 ma ci provo”

Flavio Insalata 28 Agosto 2025
centered image

Igor Protti non ha mai nascosto nulla al suo pubblico. E anche ora che affronta il tumore al colon, l’ex attaccante di Bari, Livorno, Lazio e Napoli ha raccontato la lotta con la malattia ai colleghi del “Tirreno” e ha scelto la franchezza, raccontando la sua battaglia con parole dure ma sincere.

“Sto perdendo 3-0, ma ci provo”, ha detto, usando ancora una volta la metafora calcistica che lo ha accompagnato in tutta la carriera.

Cure e difficoltà quotidiane

Operato nei mesi scorsi, Protti è sottoposto a cicli di chemioterapia che lo hanno provato profondamente:
“Mi sento molto stanco e un po’ confuso, ho momenti di buio profondo che alterno a pensieri più positivi. Il cancro sta vincendo 3-0 ed è sleale, perché non mi ha fatto sentire il fischio d’inizio. Ora mi tocca rimontare, ho il dovere di provarci anche se sarà dura. Non ci giro intorno”.

L’abbraccio del “Picchi”

Un passaggio che ha toccato i tifosi amaranto è arrivato allo stadio “Picchi” di Livorno. Prima della gara con la Ternana, tutto lo stadio si è alzato in piedi per applaudirlo. Un abbraccio collettivo che Protti non dimenticherà:
“Venerdì, quando lo stadio ‘Picchi’ ha cantato il mio nome, ho pianto. Avevo la chemio attaccata al braccio e ho pianto. Non mi sono mai vergognato delle mie lacrime. In quelle di venerdì c’erano gioia, nostalgia e paura che fosse l’ultima volta. Ho tanta paura. Dopo la botta di adrenalina, il crollo è sempre in agguato”.

Un cambiamento anche fisico

La sua vita oggi è divisa tra famiglia e cure, in un percorso che lo ha cambiato anche fisicamente:
“Mi guardo nudo allo specchio, ho perso 15 chili e mi sembra di essere invecchiato di vent’anni in tre mesi. Ma non posso farci niente, se non affidarmi ai medici e al cielo: tanto alla fine decide lui”.

L’appello alla prevenzione

Da uomo che non si è mai arreso in campo, Protti ha voluto lanciare anche un messaggio di prevenzione:
“Vorrei dirvi di non fare come me: siate felici di ogni mattina vissuta in salute. Non pensate al futuro da immortali, ma al presente così bello e precario: non abbiamo altro, e dura niente. E fate prevenzione, fate sempre gli esami. Io forse ho aspettato troppo”.

Foto Instagram Igor Protti

centered image

