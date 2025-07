Igiene urbana Bisceglie, sindacati: “Mai coperto illeciti o favoritismi”

In merito alle dichiarazioni rese pubblicamente da alcuni lavoratori del cantiere di igiene urbana di Bisceglie, le sigle sindacali FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL hanno diffuso una nota ufficiale per chiarire la propria posizione.

I rappresentanti sindacali accolgono positivamente l’iniziativa dei lavoratori che hanno deciso di rivolgersi alle autorità competenti — Prefettura, ANAC e Guardia di Finanza — per segnalare dubbi e perplessità sulla gestione degli appalti, delle assunzioni e delle trasformazioni contrattuali. “Auspichiamo che le autorità facciano piena luce su eventuali irregolarità”, si legge nella nota.

Le organizzazioni sindacali smentiscono categoricamente di essere mai venute a conoscenza di fatti illeciti, favoritismi o condotte opache. “Se fossero emerse situazioni di questo tipo, avremmo agito immediatamente, come sempre fatto nel nostro ruolo di tutela dei diritti”.

Nel comunicato, le sigle ricordano il lungo lavoro svolto per la stabilizzazione oraria dei lavoratori part-time e per l’assunzione a tempo indeterminato di coloro che, da anni, sono impiegati con contratti interinali o di somministrazione presso il cantiere. I risultati ottenuti, tra cui un incremento medio del 25% delle ore per i part-time a tempo indeterminato, sono il frutto di trattative sindacali unitarie e documentate nei verbali degli incontri del 18 febbraio e del 9 aprile 2025, in cui è stato chiesto anche un incontro con l’azienda per utilizzare le risorse disponibili nella stabilizzazione dei lavoratori precari.

“Abbiamo sempre chiesto alle amministrazioni comunali e alle aziende affidatarie di assumersi la responsabilità di garantire trasparenza e correttezza”, ribadiscono i firmatari, sottolineando l’impegno continuo a favore della dignità del lavoro.

Le segreterie territoriali firmatarie concludono riaffermando che il loro operato è sempre stato guidato dal rispetto delle regole e dalla difesa dei lavoratori, senza alcuna complicità o favoritismo. “Restiamo disponibili al confronto per garantire legalità, trasparenza e giustizia sociale”.

Le Segreterie Territoriali

FIT-CISL – Pietro Seritti

UILTRASPORTI – Vincenzo Verni

FIADEL CISAL – Vito Bellisario

