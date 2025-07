Igiene urbana a Bisceglie: la Fp Cgil denuncia “lavoratori part-time discriminati”

Disagi e contratti part-time non stabilizzati per gli operatori ecologici di Bisceglie: è la denuncia della Fp Cgil Bat, che ha chiesto un tavolo tecnico alla Prefettura. Secondo il sindacato, nonostante il cambio di appalto, i problemi restano: stipendi bassi, lavoratori da anni in attesa di passare al full-time e nuove assunzioni senza criteri oggettivi. La CGIL parla di mancato rispetto contrattuale e chiede l’intervento anche del Comune, accusato di non aver mai preso una posizione chiara.

