Idromoto del 118 attive lungo la costa della Bat

Estate più sicura lungo il litorale della sesta provincia pugliese. Dal 2 luglio fino al 30 settembre è attivo il servizio di emergenza sanitaria 118 in mare, con l’utilizzo di idromoto per il primo soccorso, in collaborazione con la Capitaneria di Porto. Coinvolte le città costiere di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia e Trani.

Le idromoto, posizionate presso le sedi della Lega Navale delle quattro località, saranno operative tutti i giorni dalle 10 alle 17, con personale sanitario addestrato ad affrontare interventi rapidi in caso di emergenza.

Il servizio, già sperimentato in passato, è stato potenziato su richiesta delle amministrazioni comunali per garantire maggiore sicurezza ai bagnanti. Oltre alle idromoto, il sistema prevede l’eventuale attivazione immediata delle ambulanze per il trasporto ospedaliero.

La ASL Bat, attraverso il commissario straordinario Tiziana Di Matteo e il responsabile 118 Donatello Iacobone, sottolinea l’importanza della prudenza in mare e invita tutti a seguire le indicazioni delle segnalazioni presenti sulle spiagge. Un servizio fondamentale che unisce sanità, protezione civile e forze marittime per tutelare residenti e turisti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author