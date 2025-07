Iaia: “Patto con Cisl è svolta sociale del governo Meloni”

Al Congresso della Cisl, il deputato di Fratelli d’Italia Dario Iaia, segretario della Commissione parlamentare sulle Ecomafie, ha evidenziato l’importanza del Patto di responsabilità promosso dalla premier Giorgia Meloni come strumento per rilanciare il dialogo tra il governo e le parti sociali.

“L’approccio della presidente del Consiglio, nel confermare l’asse con la Cisl, rappresenta una svolta significativa nelle relazioni istituzionali – ha affermato Iaia -. Serve lavorare insieme per definire obiettivi concreti, in grado di incidere positivamente sul mondo del lavoro e sulla vita delle persone”.

Tra i temi centrali sottolineati dal parlamentare salentino, la promozione della sicurezza sui luoghi di lavoro, che, secondo Iaia, deve essere intesa come un investimento e non come un costo. “L’apertura a una concertazione attiva da parte del governo è segnale di ascolto e responsabilità. Ora è il momento di superare le logiche di antagonismo e massimalismo che per troppo tempo hanno bloccato i percorsi comuni”, ha aggiunto.

L’auspicio dell’onorevole è che ogni lavoratore possa operare in un contesto sicuro e dignitoso. “Solo attraverso un dialogo costruttivo, libero da pregiudizi ideologici, potremo affrontare in modo efficace le complesse sfide economiche e sociali del nostro tempo”, ha dichiarato.

Iaia ha infine rivolto un messaggio ai delegati presenti al congresso e alla segretaria confederale Ivana Fumarola, augurando buon lavoro e sottolineando la necessità di individuare un percorso condiviso che porti a un effettivo miglioramento delle condizioni lavorative.

