Iaia: “Giochi del Mediterraneo occasione di riscatto per Taranto”

“I Giochi del Mediterraneo rappresentano senza dubbio un’occasione di riscatto per Taranto e per il nostro territorio”. Così Dario Iaia, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile unico del Cis Taranto. “Da ieri – aggiunge – è partito il conto alla rovescia ed occorre continuare a correre per completare gli impianti sportivi ed organizzare i Giochi alla perfezione. Una città per rinascere ha bisogno di entusiasmo e di voglia di crescere e questo importante evento sportivo può fornire un’importante spinta in questo senso”.

Iaia ringrazia “il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i ministri Raffaele Fitto ed Andrea Abodi e tutto il governo per essere intervenuti, con decisione, allorquando lo stallo ed i ritardi nell’organizzazione dei Giochi erano evidenti, commissariando la struttura e nominando il commissario Ferrarese”.

Ora, conclude, “tutti abbiamo il dovere istituzionale di collaborare per fare in modo che i Giochi del Mediterraneo di Taranto siano memorabili e, per quanto mi riguarda, nel mio ruolo di Responsabile unico del Cis, farò la mia parte, accelerando ancor di più la realizzazione di quegli interventi che contribuiranno a cambiare il volto della città perché l’amore per la nostra terra non ha colori politici”.

