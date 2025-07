Iaia (FdI): “Zes Unica in Puglia funziona, dati incoraggianti”

Il deputato di Fratelli d’Italia: “Incremento di imprese e occupazione nella Regione”

La Zona Economica Speciale Unica (Zes) procede a ritmo sostenuto in Puglia, portando risultati concreti in termini di sviluppo economico e occupazionale. A evidenziarlo è Dario Iaia, deputato di Fratelli d’Italia e presidente provinciale del partito a Taranto, che ha commentato i dati aggiornati relativi alla misura promossa dal governo Meloni.

Secondo quanto riportato, la regione Puglia ha registrato oltre 650 richieste di autorizzazione da parte delle imprese dal 2024, posizionandosi prima nel Sud Italia per numero di autorizzazioni rilasciate. Contestualmente si è registrato un incremento occupazionale di circa 2.000 nuovi posti di lavoro.

Iaia sottolinea come il processo di semplificazione burocratica e l’accesso agevolato alle risorse abbiano favorito in particolare i settori della logistica e della manifattura, grazie anche a un’azione sinergica tra istituzioni locali, imprenditori e governo.

“Le critiche mosse all’inizio da parte delle opposizioni si rivelano oggi infondate”, ha dichiarato il deputato, che ha inoltre riconosciuto il ruolo determinante svolto dall’ex ministro Raffaele Fitto, definendolo “artefice di una visione che ha reso possibile questa opportunità di rilancio per il Sud”.

“Continueremo a lavorare affinché la Zes Unica si affermi come un modello di sviluppo e innovazione, non solo per la Puglia, ma per l’intero Paese”, ha concluso Iaia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author