Iaia (FdI): “Visita di Abodi conferma attenzione del Governo per Taranto”

La visita del ministro dello Sport Andrea Abodi a Taranto e provincia conferma l’impegno del governo Meloni nei confronti della città e dei Giochi del Mediterraneo 2026. Lo sottolinea il deputato Dario Iaia, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Taranto, evidenziando come il sopralluogo serva a verificare l’avanzamento dei lavori sugli impianti sportivi destinati alla manifestazione.

“I cantieri per i Giochi – spiega Iaia – rappresentano la metafora di Taranto: una città con criticità ma anche con grandi opportunità, sostenute con ingenti risorse dal governo”. Il parlamentare ribadisce che l’evento sportivo si terrà regolarmente in città grazie alla nomina di Massimo Ferrarese come commissario straordinario. “Con competenza e determinazione – conclude – sta recuperando il tempo perso e rispettando tutte le scadenze, garantendo così la riuscita della manifestazione”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author