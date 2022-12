Iaia: ‘Da Cipess 35 milioni di euro per la Bradanico Salentina’

Condividi su...

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), presieduto da Giorgia Meloni, ha dato il via libera a importanti provvedimenti. Dalle infrastrutture alla ricostruzione post sisma, dalla salute all’agricoltura, dall’ambiente alle attività produttive, questo esecutivo dimostra di avere realmente a cuore le sorti degli italiani”. Così l’onorevole Dario Iaia, componente della commissione parlamentare ambiente e lavori pubblici/coordinatore Provinciale di Fdi – Taranto.

“In tema di infrastrutture – prosegue Iaia -, mi preme evidenziare l’allocazione di 4,55 miliardi per investimenti Anas, tra cui il completamento di un tratto rilevante della Bradanico Salentina. Come è noto, si tratta di un’arteria stradale strategica per lo sviluppo del territorio jonico che, in questo modo, potenzierà l’offerta trasportistica, aggiungendo inoltre un ulteriore tassello per migliorare la sicurezza ed i collegamenti tra Taranto e Lecce. Dunque, grazie ai 35 milioni di euro messi a disposizione dal Cipess, si potrà andare in gara e realizzare il completamento funzionale di questa variante, estesa per circa 15 chilometri, tra i comuni di San Marzano, Sava e Manduria”.

Vorrei sottolineare – conclude Iaia – che i 4,55 miliardi verranno ripartiti in diversi modi. Circa 2 miliardi di euro verranno utilizzati per finanziare nuove opere, circa 1,8 miliardi di euro per la manutenzione di quelle esistenti, 174 milioni di euro per il controllo di ponti e gallerie, 170 milioni di euro per il fondo progettazione, 167 milioni di euro per gli interventi ricompresi nell’ottavo stralcio del piano sisma”.