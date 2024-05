I.T.T. Giorgi di Brindisi, a scuola di solidarietà

Sembra apperentemente una colletta alimentare come tante, così come quello di Gesù, a casa, di Zaccheo sembra un pranzo come tanti altri. Per gli studenti dell’I.T.T. Giorgi di Brindisi è stata invece un’esperienza di dono alla casa di Zaccheo. Momento conclusivo del lavoro di Educazione civica, il progetto, che ha visto partecipe gli studenti del biennio, è stato un percorso di crescita e di maturazione dei ragazzi. Proprio come con Zaccheo, la coscienza si risveglia, perché ogni essere umano ne ha una, anche chi può sembrare più insensibile. Alla presenza della dirigente scolastica, degli studenti e di Don Pietro De Punzio, giunto in rappresentanza della Casa di Zaccheo di Mesagne, è avvenuto un momento di scambio reciproco tra i partecipanti alla succitata colletta alimentare; gesto di solidarietà e amicizia che risvegliano la coscienza sociale e civile dei giovani.

