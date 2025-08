I Planet Funk celebrano a Molfetta i 25 anni di carriera

Unica data in Puglia in occasione della prima edizione del Santommaso Festival

Due date, otto artisti e una promessa: “Non crederai alle tue orecchie”. L’8 e il 22 agosto 2025, l’Eremo Club di Molfetta ospiterà la prima edizione del Santommaso Festival, nuovo appuntamento musicale pugliese dedicato all’eccellenza sonora europea, promosso dall’associazione Santommaso ETS.

Il progetto prende il nome dal patrono di Giovinazzo, città dove è nato, evocando l’incredulità della scoperta più che la dimensione religiosa. L’obiettivo è ambizioso: riunire artisti affermati ed emergenti in uno spazio indipendente e curato, per offrire al pubblico un’esperienza fuori dagli schemi.

Ad aprire il festival, venerdì 8 agosto, saranno i Planet Funk, protagonisti di un’unica tappa pugliese nel loro tour celebrativo dei 25 anni di carriera. Nati nel 1999, il gruppo ha ridefinito i confini della dance europea grazie a un sound che unisce elettronica, house, pop e funk. Brani cult come “Chase the Sun”, “Inside All the People”, “Who Said (Stuck In The UK)” e “Stop Me” hanno segnato intere generazioni di clubber.

Oggi la formazione è composta da Alex Neri, Marco Baroni, Dan Black e Alex Uhlmann. A rendere omaggio al loro percorso musicale ci sarà un live set carico di energia e successi. La serata sarà aperta dai Mario Mario, gruppo toscano tra i più interessanti della scena funk revival italiana, seguiti dal raffinato producer irlandese New Jackson, noto anche per le collaborazioni con The XX. A chiudere la serata, il collettivo Toy Tonics Krew: disco-house, italo-disco e groove rétro con Kapote e Stump Valley direttamente da Berlino.

Il 22 agosto sarà la volta di una line-up più oscura e intensa. In arrivo per l’unica data in Puglia del tour, gli irlandesi The Murder Capital, icona della nuova ondata post-punk europea. Presenteranno il nuovo album Blindness, acclamato dalla critica per forza espressiva e profondità lirica. Prima di loro, un’altra esclusiva italiana: The Underground Youth, band nata a Manchester e ora di base a Berlino, con un live dedicato al nuovo lavoro Decollage, dodicesimo album in carriera.

L’apertura sarà affidata alla cantautrice italiana Gaia Banfi, voce delicata e originale che ha già calcato i palchi accanto a Iosonouncane. Chiude la notte il dj set di Bordello Soundsystem guidato da Otto Kraanen, fondatore del collettivo olandese Bordello a Parigi, con un mix di synthwave, italo-disco ed elettronica rétro.

La qualità del festival non si limiterà alla musica: l’area food sarà curata da Cottura lenta, progetto gastronomico di Gianvito Fanelli, che ha coinvolto per l’occasione Pantura – Storie di cibo, noto per la sua cucina locale d’autore. Vincitore di una puntata di Foodish con Joe Bastianich, Pantura proporrà piatti legati al territorio, incluso il celebre panino al polpo.

Il Santommaso Festival si candida a diventare un nuovo punto di riferimento per la musica alternativa in Puglia, mescolando generi e visioni in due serate che promettono di lasciare il segno.

