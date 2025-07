I misteri di Villa Romatizza: il folle degrado dell’ex manicomio di Latiano

LATIANO – Un viaggio nel degrado sociale e igienico sanitario di Villa Romatizza, l’ex ospedale psichiatrico di Latiano di proprietà di Regione Puglia e Asl di Brindisi. Un misterioso paradosso italiano che dovrà essere risolto.

Roba da Nas, roba, appunto, da Asl. Per davvero. Perché il degrado, sociale e pure igienico, che fa da cornice a Villa Romatizza a Latiano ha tanti nomi, ma nessun cognome se non quello di Regione Puglia e Asl di Brindisi, proprietaria dell’edificio che, fino agli anni 70, ospitava un ospedale psichiatrico. Un manicomio, come li chiamavano una volta.

Villa Romatizza: il folle degrado dell’ex manicomio

Abbandonato. Affollato di storie e da fantasmi, popolato di notte chissà da chi, chissà perché. Tra il guano dei piccioni e i segni di drammi giovanili nascosti tra queste mura diroccate.

Due decenni fa, la Regione Puglia ne valutò il recupero, naufragato a causa dei costi, e forse anche una complicata vendita. Niente da fare, nulla da dire. O forse sì. Perché non basta un basso muretto in pietra per impedire l’accesso e chissà cos’altro nelle stanze che un tempo ospitarono anche le cure e oggi solo pazzia di vita gettata tra il guano dei colombi che ricopre i pavimenti.

Cade a pezzi, Villa Romatizza. E sembra impossibile immaginarne un destino diverso. E allora, si prenda atto del problema, di quella bomba pronta ad esplodere, di quelle memorie che non interessano a nessun colletto bianco.

C’è un problema igienico sanitario, nell’ex ospedale psichiatrico di Latiano.

