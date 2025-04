I migliori brand di gioielleria per giovani e giovanissimi

La gioielleria è un’arte capace di comunicare sensazioni e stati d’animo intensi a praticamente chiunque. Ragazzi e ragazze, in quest’equazione, sono ovviamente compresi e infatti sono numerosi i brand che propongono collezioni ideate appositamente per un pubblico più giovane. Questi grandi marchi dimostrano come il mondo della bigiotteria possa affacciarsi a una visione fresca e giovanile dell’eleganza e del lusso, aiutando le nuove generazioni a definire il proprio stile personale.

Ciò che stupisce dell’approccio di questi brand nei confronti delle generazioni più giovani è come non vi siano limiti alla creatività: non esiste un accessorio più in voga di un altro, così come non esistono preferenze su colori, materiali, linee e forme. Non è la mera estetica a farla da padrona, ma il senso delle figure che ritroviamo in un gioiello, un orologio o un qualunque altro accessorio. Il suo valore intrinseco, e la sua narrazione. Scoprire i prodotti di bigiotteria dedicati specificatamente a un pubblico giovanile, però, è cosa semplice solo se ci si affida a chi è esperto del settore: guarda il sito di Madi Gioielli, e scopri il meglio che la gioielleria contemporanea ha da offrire a chi nella gioventù ci crede ora e sempre.

I gioielli come segno di giovinezza: i marchi più amati da ragazzi e ragazze

Nel mondo della bigiotteria, alcuni brand sono riusciti ad accompagnare la giovinezza di intere generazioni con prodotti divenuti dei veri e propri evergreen. Pensiamo, ad esempio, al carattere fresco, colorato e alla mano degli anelli, bracciali e orecchini Liu Jo, che esaltano la femminilità raccontando l’indipendenza delle giovani donne, la loro audacia e la loro forza d’animo dinanzi a tutte le sfide della vita. Veri e propri protagonisti della moda anni ‘80, invece, sono stati gli orologi Hip Hop: colorati, leggeri e divertenti sin dalla prima occhiata, sono stati il primo, vero esempio di moda giovanile per ragazzi e ragazze di tutte le età ed estrazione sociale. Oggi, gli Hip Hop Watches continuano a dominare il mercato col loro stile unico e un approccio produttivo green ed ecologico, continuando a lasciare il proprio segno nel mondo della bigiotteria orientata ai giovani e giovanissimi.

Per chi vuole riscoprire un’idea di lusso che sia al tempo stesso leggiadra ma elegante e impegnata, i gioielli Mabina risultano la soluzione ideale per ragazzi e ragazze abituati alla bellezza nelle sue forme più pure e preziose. Il design minimal di questi gioielli, impreziositi dall’aggiunta di pietre preziose che donano luminosità e carattere a queste creazioni, offre ai giovani un’alternativa tutta da scoprire alla bigiotteria tradizionale. Una via di fuga verso le loro, personalissime realtà. Interessante è anche l’approccio al mondo dei gioielli da parte di PDPaola, un brand nato nel 2014 per offrire prodotti di bigiotteria che, in linea con quanto realmente desiderano i giovani, non fossero soltanto esteticamente gradevoli, ma anche e soprattutto pregni di significato e in grado di comunicare una storia. Ciò trova un riscontro nello stile unico di PDPaola, che lega una componente artigianale dal carattere fortemente ispirato e tutti i tratti più tipici dei grandi brand di bigiotteria contemporanea, come l’impiego di materiali di qualità e design tipicamente minimal.

Gli esempi di bigiotteria dal tocco giovanile perfetti per lui e per lei

Volendo dare un’occhiata più approfondita a quelle che sono le creazioni dei grandi brand della gioielleria moderna dedicate ai più giovani, si potrebbe senz’altro prendere in considerazione il bracciale da donna della collezione Luxury Essential di Liu Jo in acciaio dorato, con lunghezza regolabile 19-22 cm e finitura lucida: un autentico capolavoro low luxury, che spicca per la quantità di dettagli che è possibile osservare sul corpo del bracciale, congiuntamente alla qualità dell’acciaio adoperato. Per i giovani uomini, invece, come non citare la collana Bohémien di Mabina, realizzata con agata nera, giada verde e inserti in argento 925 radiato. La sfera centrale di questo prezioso gioiello è invece adornata da zirconi neri, mentre la lunghezza è di 45-50 cm a seconda della regolazione. Un autentico capolavoro, capace di raccontare la personalità in costante divenire di chi la indossa.

