CASTELLANA GROTTE – Da Chicago a Castellana Grotte. Dopo l’esibizione con tanto di borsa di ghiaccio sulla spalla al Lollapalooza i Maneskin si sono concessi qualche ora di relax in Puglia. Damiano e la fidanzata Giorgia, questa mattina, erano in giro per la città delle Grotte, dove questa mattina sono stati avvicinati dai loro fan, quasi increduli, mentre facevano la spesa in un supermercato di Largo Portagrande.