“I Love LEGO”, Roberto Marti: “Tra creatività e storia, un viaggio unico”

Unire ingegno e fantasia contemporanea con la stratificazione storica e architettonica di uno dei luoghi più affascinanti della Puglia: questa è la grande sfida di “I Love LEGO”, la mostra che trasforma le Mura Urbiche di Lecce in un palcoscenico straordinario di creatività e suggestione.

L’esposizione, che ha già incantato milioni di visitatori in tutto il mondo, porta in scena stupefacenti diorami realizzati con i celebri mattoncini LEGO, accanto a un nucleo di dipinti ispirati a questo iconico universo. Un dialogo affascinante tra passato e presente, tra immaginazione e realtà, che rende questa mostra un’esperienza unica per grandi e bambini.

Un viaggio tra arte, storia e visione

“I Love LEGO” non è solo un’esposizione estetica, ma un percorso formativo che attraversa secoli di storia, inserendosi perfettamente nel contesto suggestivo delle Mura Urbiche. “La mostra consente di vivere un’esperienza intensa che non è soltanto estetica, ma anzitutto formativa – spiega Roberto Marti, presidente della Commissione Cultura del Senato della Repubblica – perché questo monumento accoglie secoli di storia e uno scrigno unico come i Giardini di Giaconia, all’ombra delle mura, testimoni oculari di una memoria che dobbiamo preservare guardando al futuro.”

Ed è proprio questo il cuore pulsante di “I Love LEGO”: un viaggio tra passato e futuro, tra la memoria di un luogo che ha visto scorrere la storia e la visionarietà di un gioco capace di trasformare il mondo in un’opera d’arte modulare e infinita.

