I lavoratori della Lupiae blindano Pagliaro: “Con lui verso trasparenza e risanamento”

LECCE – In un momento cruciale per il futuro della Lupiae Servizi, con il bando per la nuova presidenza in scadenza il prossimo 20 giugno e la politica impegnata a trovare la quadra, arriva una netta presa di posizione da parte dei lavoratori della partecipata comunale, che decidono di rompere il silenzio e di blindare pubblicamente l’attuale presidente Alfredo Pagliaro.

Attraverso un comunicato stampa dai toni fermi e diretti, i dipendenti della società – impegnati quotidianamente nella fornitura di servizi pubblici essenziali – denunciano una lunga serie di criticità e disuguaglianze, chiedendo trasparenza e rispetto per chi, ogni giorno, lavora sul campo.

“Abbiamo votato con la speranza di un cambiamento significativo, ma le promesse sono state disattese”, si legge nel documento. “Le buste paga parlano chiaro: ci sono persone che ricevono uno stipendio senza contribuire al lavoro quotidiano. È tempo di far luce su queste disparità”.

Nel mirino anche la gestione delle ore lavorative, che secondo i lavoratori sarebbe priva di corrispondenza con l’impegno effettivamente svolto, e i ruoli dirigenziali e sindacali, su cui si chiede chiarezza: “Vogliamo sapere chi sono i dirigenti, i collaboratori esterni e i rappresentanti sindacali. Non è accettabile parlare di diritti e doveri senza sapere da chi siamo rappresentati davvero”.

I lavoratori rivolgono inoltre un appello alla tutela di anziani e invalidi civili presenti nell’organico: “Devono essere rispettati e sostenuti. È nostro dovere proteggerli”.

Pronti a una conferenza stampa: “Denunceremo tutto”

La tensione è alta, e i lavoratori fanno sapere di voler andare fino in fondo: “È arrivato il momento di convocare una conferenza stampa per esporre tutto pubblicamente: anche ciò che molti preferirebbero tenere nascosto. Non ci fermeremo finché le nostre richieste non saranno ascoltate”.

La nota si chiude con un attestato di piena fiducia nei confronti del presidente uscente: “Siamo uniti nella lotta per la giustizia e la trasparenza. Riponiamo piena fiducia nel dott. Pagliaro, certi che la strada intrapresa sia quella giusta per uscire da anni di debiti e immobilismo. Un suo rinnovo alla guida della Lupiae garantirebbe certezze e sicurezza”.

Parole forti, che arrivano mentre i partiti della maggioranza si confrontano sulla futura governance della partecipata, alimentando ulteriormente il dibattito e alzando la posta politica in vista della prossima riunione prevista dopo il 20 giugno.

About Author

Maria Teresa Carrozzo