I funerali di Papa Francesco in diretta su Antenna Sud

Antenna Sud trasmette la diretta integrale dei funerali di Papa Francesco. In conduzione Gianni Sebastio, con collegamenti da Roma affidati all’inviato Francesco Manigrasso, per offrire aggiornamenti in tempo reale e raccontare il saluto del mondo al Santo Padre.

📡 La diretta sarà visibile su:

👉 Canale 14 del digitale terrestre

💻 Streaming su www.antennasud.com/streaming

📲 App ufficiale disponibile su linktr.ee/antennasud

