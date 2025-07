“I fiori stranieri invadono l’Italia: in Puglia crolla la produzione”

Allarme di Coldiretti Puglia: “Settore in crisi per Xylella e import selvaggi dall’estero”

Il florovivaismo pugliese affronta una crisi strutturale aggravata da un aumento esponenziale delle importazioni di fiori e piante straniere, dalla diffusione della Xylella e da un sistema europeo di controlli giudicato inadeguato.

A denunciarlo è Coldiretti Puglia in occasione di un incontro organizzato dal Distretto Florovivaistico Pugliese, a cui hanno partecipato, tra gli altri, Nada Forbici, coordinatrice nazionale della Consulta del florovivaismo, e Giuseppe Caporale, presidente del comitato di gestione del Distretto.

Nel decennio 2014-2023, la Puglia ha registrato un calo del 15% della produzione florovivaistica, una perdita imputata in gran parte all’impatto delle restrizioni legate alla Xylella e al crollo dell’export. A fronte di ciò, le importazioni di fiori stranieri sono aumentate del 30%, in particolare per effetto delle triangolazioni commerciali dall’Olanda, che introducono sul mercato comunitario prodotti provenienti da Paesi extra-UE dove non sempre sono garantiti standard ambientali e sociali equivalenti.

“È un momento difficile per una delle eccellenze del Made in Italy – ha dichiarato Alfonso Cavallo, presidente di Coldiretti Puglia -. Il settore paga la concorrenza sleale di fiori prodotti in Paesi dove si registrano anche casi di sfruttamento del lavoro minorile e l’uso di sostanze chimiche vietate da tempo in Europa. A ciò si aggiungono l’aumento dei costi, i cambiamenti climatici e la burocrazia fitosanitaria che penalizza le nostre esportazioni”.

Coldiretti segnala un ulteriore aggravamento delle difficoltà legate alla gestione della Xylella fastidiosa, con l’estensione dell’obbligo di codice di tracciabilità nei passaporti delle piante anche a nuove specie come lavanda e rosmarino. “Una misura che pesa sia sulle imprese agricole sia sugli uffici fitosanitari”, evidenzia l’associazione.

Sotto accusa anche il sistema europeo di controllo fitosanitario, giudicato troppo permissivo in ingresso e troppo restrittivo in uscita. “Le esportazioni pugliesi di fiori e piante sono spesso bloccate da misure che, dietro la scusa della sicurezza fitosanitaria, celano intenti protezionistici. È una guerra commerciale sommersa che danneggia il nostro settore”.

Un esempio è rappresentato dalle nuove limitazioni imposte dal governo britannico, che ha irrigidito le condizioni di importazione di piante da Paesi colpiti dalla Xylella, tra cui l’Italia. Misure che prevedono test, ispezioni, quarantene e vincoli anche per piante sane, mentre il materiale vegetale proveniente da Paesi terzi accede al mercato europeo senza controlli equivalenti.

Coldiretti chiede un cambio di passo a livello nazionale e comunitario, con l’attivazione di una task force dedicata alla prevenzione fitosanitaria e alla tutela del settore florovivaistico italiano. “Con il cambiamento climatico e la globalizzazione aumentano i rischi di diffusione di virus e insetti alieni. Servono nuove misure di contrasto e controlli più rigorosi alle frontiere”, conclude l’organizzazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author