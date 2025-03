I Carabinieri del 1943: il libro dell’arma entra nella raccolta delle biblioteche comunali

Il volume “I Carabinieri del 1943”, dedicato all’opera dei Carabinieri durante uno dei periodi più critici della storia italiana, è stato donato alle Biblioteche Comunali dei capoluoghi di provincia della Bat, arricchendo così il loro patrimonio librario. I Comandanti delle Compagnie Carabinieri di Barletta, Andria e Trani hanno consegnato il libro ai rispettivi Sindaci. L’opera, realizzata dalla Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, racconta l’impegno dei militari dell’Arma nella lotta per la liberazione d’Italia, accanto alle altre Forze Armate, mettendo in luce il coraggio, la dedizione e il sacrificio di coloro che hanno difeso la libertà e la dignità della Patria. La prima edizione del libro è andata esaurita rapidamente, tanto che nel 2024 è stata realizzata una seconda edizione, con donazioni destinate alle biblioteche pubbliche per mantenere viva la memoria collettiva. Il volume, che include un’introduzione del Tenente Colonnello Flavio Carbone e saggi di esperti, è arricchito da immagini storiche e acquerelli. Da oggi, il libro è disponibile per la consultazione nelle Biblioteche Comunali di Barletta, Andria e Trani.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author