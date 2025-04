I borghi pugliesi conquistano millennial e silver: cresce turismo locale

I borghi si affermano come nuova meta di riferimento per millennial e silver, con il 92% delle produzioni tipiche che nasce proprio in questi piccoli centri. Secondo Coldiretti Puglia, basandosi sul Rapporto Nomisma sui Borghi più belli d’Italia, sono 1,6 milioni gli italiani che hanno visitato almeno una volta uno dei borghi certificati, con o senza pernottamento.

In Puglia i borghi inseriti nel circuito dei più belli d’Italia sono 14: Alberona, Bovino, Cisternino, Gravina in Puglia, Locorotondo, Maruggio, Monte Sant’Angelo, Otranto, Pietramontecorvino, Presicce – Acquarica, Roseto Valfortore, Sammichele di Bari, Specchia e Vico del Gargano. A questi si aggiungono 88 comuni con meno di 5.000 abitanti, che rappresentano oltre il 34% dei comuni pugliesi, concentrati in particolare nelle province di Lecce e Foggia.

Nei borghi, i visitatori scelgono esperienze enogastronomiche autentiche: dai ristoranti agli agriturismi, fino alle sagre e ai mercatini. Il turista tipo è laureato, appartiene al ceto medio-alto e predilige viaggi a contatto con la natura e le eccellenze locali.

“Il successo di una vacanza dipende per il 35% dal cibo”, afferma Antonio Baselice, presidente di Terranostra Puglia, sottolineando come i piccoli comuni rappresentino al meglio il connubio tra prodotti tipici, bellezza dei centri storici e paesaggi rurali.

Secondo Coldiretti Puglia, il turismo nei borghi non solo sostiene il comparto agricolo, ma costituisce un elemento fondamentale contro lo spopolamento e la desertificazione dei servizi nei piccoli centri. Le produzioni locali, riconosciute come tradizionali dal MASAF, sono coltivate, allevate e trasformate nelle aree sotto i cinquemila abitanti, mantenendo viva una biodiversità unica.

Tra le specialità si annoverano la carota giallo-viola di Tiggiano, la cipolla di Zapponeta, la fava di Zollino, la patata di Zapponeta, il pisello nano di Zollino, il pomodoro di Morciano, la fava di Carpino, il cacioricotta caprino orsarese, il lardo e il prosciutto di Faeto, il calzone di Ischitella, l’arancia e il limone Femminello del Gargano. Non mancano eccellenze come il canestrato, i cardoncelli, i lampascioni, il pallone di Gravina, il grano dei morti, i troccoli, l’aspraggine volgare e il cianciuffo.

Il turismo enogastronomico si conferma il vero traino dell’economia turistica pugliese, alimentato da 5 milioni di ulivi secolari, 60 prodotti DOP e IGP, e 66 indicazioni geografiche totali tra cibi e bevande. La Puglia si posiziona all’ottavo posto in Italia per numero di prodotti certificati, con un valore economico di 678 milioni di euro per il comparto DOP e IGP, secondo l’Osservatorio Ismea-Qualivita. A questi si aggiungono 379 prodotti tradizionali riconosciuti e una superficie agricola biologica di 311mila ettari, che conferma la regione ai vertici nazionali per l’agricoltura bio.

Un ruolo centrale è svolto anche dalla rete di Campagna Amica, che favorisce la vendita diretta dai produttori ai consumatori, rafforzando ulteriormente il legame tra territorio, prodotti e turismo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author