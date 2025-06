I 211 anni di storia della Benemerita rivivono sul lungomare di Bari

BARI – 1814 – 2025. 211 anni di storia che ogni anno rivivono sul lungomare di Bari in occasione delle celebrazioni per la fondazione dell’Arma dei carabinieri. All’ombra della caserma Bergia, il lungomare Nazario Sauro del capoluogo pugliese ha accolto lo schieramento in gus, i comandanti di stazione, le compagini territoriali e forestali e i carabinieri dell’11esimo Reggimento, lo squadrone eliportato cacciatori, cinofili ed elicotteristi. Ad aprire ufficialmente le celebrazioni, la bandiera dell’11esimo Reggimento e l’ingresso del generale di Brigata, Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione carabinieri Puglia

Dopo il conferimento delle onorificenze ai militari che si sono distinti in diverse attività su tutto il territorio regionale, la cerimonia è stata conclusa con un fuori programma: la voce inconfondibile di Al Bano Carrisi ha reso omaggio al lavoro svolto in questo anno dai circa 5mila i militari della Benemerita presenti sul territorio regionale di cui 1200 solo nella città Metropolitana di Bari.

