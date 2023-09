Housing sociale, Regione Puglia rilancia: “Fare comunità”

Bari – Il disagio abitativo ma anche il consumo di suolo e l’edilizia residenziale pubblica: tre temi legati a doppio filo nell’idea di housing sociale della Regione Puglia. In Fiera del Levante, lo racconta Anna Grazia Maraschio, spiegando i progetti pilota già avviati – come in Salento – e la risposta dei comuni.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp