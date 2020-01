Hotel Sheraton San Siro, Bari | Tremolada al Pordenone libera Chiaretti in biancorosso?

Condividi

Sfuma definitivamente Luca Tremolada al Bari. Sembrava ci potesse essere un lieto fine nella trattativa tra i i biancorossi e l'ex Virtus Entella, ma l'inserimento del Pordenone nelle ultime ore ha fatto saltare la trattativa. Il fantasista lombardo ha raggiunto un accordo con il Pordenone, due anni e mezzo di contratto e una promozione in Serie A da conquistare, elementi che hanno fatto la differenza nella buona riuscita della trattativa.

SLIDING DOORS. Come succede spesso nel calciomercato, le porte sono girevoli e le trattative come un domino: l'arrivo di Tremolada in Friuli potrebbe liberare Chiaretti, chiuso dall'arrivo dell'ex Brescia in Friuli. Il trequartista ex Cittadella è stato sondato già qualche settimana fa dal Bari e ora potrebbe diventare un obiettivo concreto.