Hotel Sheraton San Siro, Bari | Si attende il ‘sì’ di Tremolada. I nomi per difesa e attacco

Manca ancora il 'sì' definitivo per vedere Luca Tremolada in biancorosso. Come già detto, c'è già un accordo di massima con il Brescia e con il trequartista che, però, non ha ancora sciolto le riserve. Non è ancora giunta nessuna offerta dalla Serie B, quindi la soluzione Bari potrebbe diventare concreta nelle ultime ore. Dopo la brusca frenata nella giornata di ieri, c'è un riavvicinamento tra le parti ma manca la risposta ufficiale da parte del fantasista ex Virtus Entella.

Attaccante. È l'altra casella da ricoprire da parte del direttore Matteo Scala. Il nome in cima alla lista è quello di Claudio Morra, ma la Virtus Entella non se ne vuole privare senza prima assicurarsi le prestazioni di un'altra punta. Qualora la società ligure decida di non cederlo, il Bari opterà per un nome di Serie C, al momento ancora top secret.

Difensore. Per quanto riguarda il difensore, le opzioni sono due: Lorenzo Gonnelli dal Livorno o Pierluigi Pinto della Salernitana. Il secondo è quello su cui punterà forte la società biancorossa, che qualora dovesse trovare problemi, virerà poi su Gonnelli, strada più facile.