Hockey Pista A2/M: Roller Matera, ufficiali quattro rinnovi

Dopo aver annunciato i primi acquisti, la Roller Matera ha cominciato anche a calare le prime riconferme in vista della prossima stagione. Il club biancoazzurro, ripartirà da coloro che rappresentano lo zoccolo duro della squadra.

Confermato Conrado Piozzini, pronto a vivere la sua terza stagione in biancoazzurro. Si tratta di un vero e proprio pilastro della squadra, grazie al contributo fornito in queste stagioni. Ha sposato il progetto della Roller Matera anche Luca Santeramo, materano doc, pronto a fornire il proprio contributo anche per la stagione che si appresta a cominciare.

Non poteva mancare nemmeno la conferma del portiere Joseph El Haouzi, storica bandiera della formazione biancoazzurra. E nelle ultime ore, si è aggiunta anche la riconferma di Michele Ferrara, anche lui nelle fila della Roller Matera ormai da diverse stagioni.

