Hockey Pista A/F: sarà Roller Matera-Scandianese la finale

Sarà Roller Matera-Scandianese, la finale scudetto femminile 2025 del campionato di Serie A di hockey su pista. Le ragazze di Valerio Antezza, in una semifinale sofferta superano 4-3 Valdano e trovano nell’ultimo atto la Scandianese che supera 4-1 Trissino, nelle Final Four che si stanno disputando in questo weekend nella Città dei Sassi.

Nel primo tempo, la Roller Matera parte forte, Valdagno prova a rispondere ma le biancoazzurre hanno le migliori chance del match. È Tarrida che dalla lunga distanza colpisce una traversa, poi Lapolla fallisce il rigore. Il vantaggio è nell’aria e arriva a 10 minuti dalla fine con il capitano biancoazzurro. Passa davvero poco e Tarrida realizza il raddoppio. Valdagno non trova la risposta e nel finale di tempo Luisa Lamacchia cala il tris.

Ad inizio ripresa, le venete si riportano in partita con Cerrato prima e Ghirardello poi che firmano il 3-2 che riapre definitivamente i giochi. La Roller Matera, dopo un inizio di secondo tempo difficile, con Lapolla riesce a firmare il più due. Valdagno, però, non molla la presa e con Messora firma il 4-3 che rende il finale davvero acceso. Le biancoazzurre, da parte loro hanno l’occasione con Lapolla su rigore e Lamacchia su tiro diretto per chiudere definitivamente i giochi, ma gestiscono gli ultimi minuti e staccano il pass per la finale.

Nella prima semifinale, giocata alle ore 16:00, la Scandianese la spunta 4-1 su Trissino. Match in salita per le emiliane che vanno sotto nel primo tempo con la rete di Cazzola che illude le vicentine. A 2:32 dalla fine, però, Gimeno Dip firma il pareggio. Ad inizio ripresa, poi, un rigore di Berti capovolge il match. Trissino prova a pareggiare, la Scandianese tiene bene e nel finale chiude definitivamente i conti: prima Sermiento Escoda, poi ancora Berti, firmano il definitivo 4-1 che vale la finale dove affronteranno la Roller Matera domenica alle ore 18:00.

