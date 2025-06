Hockey Pista A/F: Roller Matera pronta a difendere il tricolore

Si disputeranno a Matera, nel weekend del 7 e 8 giugno e per il terzo anno consecutivo, le Final Four di Serie A Femminile di hockey su pista in cui sarà assegnato lo scudetto della stagione 2024-25.

Per la Roller Matera, lo scomodo ruolo di presentarsi ai nastri di partenza come la squadra da battere, complice una stagione regolare chiusa al primo posto con 8 vittore su altrettante partite disputate, a più 9 su Trissino che proverà a contendere il titolo alle materane in un’ipotetica finale. Roller Matera che mette mirino il terzo tricolore consecutivo, dopo i successi del biennio 2022-2024 che si aggiungono alle varie Coppe Italia e Supercoppe conquistate delle ultime stagioni.

Il programma delle Final Four, prevede le due semifinali in programma sabato: alle 16 Trissino-Scandianese, alle 19 Roller Matera-Valdagno. Finale, in programma domenica alle 18. Tutto ormai pronto per scendere in pista, ma dal club biancoazzurro il messaggio è per il tessuto cittadino.

