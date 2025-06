Hockey Pista A/F: la Roller Matera è ancora campione d’Italia

Da queste parti, da tre anni, la scena è sempre questa: Pamela Lapolla che solleva la coppa di Campioni d’Italia e fa esplodere tutta la gioia del pubblico biancoazzurro, assiepato sui gradoni della Tensostruttura. La Roller Matera fa sua la finale, battendo 7-1 la Scandianese grazie alle doppiette di Luisa Lamacchia e Taccardi, insieme alle realizzazioni di Larissa Lamacchia, Tarrida e Lapolla. Terzo scudetto consecutivo per le ragazze terribili guidate dal tecnico Valerio Antezza, e soprattutto terzo triplete di fila che tingono l’Italia dell’hockey su pista femminile di biancoazzurro.

La finale vede partire meglio la Scandianese che colpisce un palo. Le biancoazzurre salgono in cattedra e firmano il vantaggio con Luisa Lamacchia. Roller Matera che cerca il raddoppio ma le emiliane non demordono. Le biancoazzurre hanno due grandi occasioni per il 2-0, prima dell’uno-due realizzato da Larissa Lamacchia e Tarrida. Sulle ali dell’entusiasmo, le ragazze di Antezza sfiorano il poker in due chance, salvo poi trovarlo a fine primo tempo con la doppietta di Luisa Lamacchia che firma il 4-0 all’intervallo.

Per le biancoazzurre, la ripresa comincia nel migliore dei modi con la quinta realizzazione firmata da Taccardi. Match indirizzato con la Roller Matera che flirta con la sesta rete ma la Scandianese trova quantomeno il punto della bandiera con Gimeno Dip. Troppo poco per riaprire una partita in mano alle ragazze di Antezza che poco dopo completano la goleata. Infatti, arriva prima il 6-1 firmato da Taccardi, anche lei autrice di una doppietta, poi il definitivo 7-1 di capitan Lapolla che avvia la festa a tinte biancoazzurre.

