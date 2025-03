Hockey F, Matera trionfa in Coppa Italia: terzo titolo consecutivo

MATERA – Il Matera si laurea campione della Coppa Italia femminile 2024/25, conquistando il trofeo per la terza volta consecutiva grazie a una convincente vittoria per 4-1 sul Trissino. Le lucane partono subito forte, trovando due reti nei primi tre minuti con Lapolla e Tarrida. Trissino prova a restare in partita e accorcia le distanze con Cazzola prima dell’intervallo. Nella ripresa, però, è ancora Lapolla a firmare il 3-1, mentre Tarrida chiude i giochi regalando a Matera un altro storico successo.

ROLLER MATERA-TRISSINO 4-1 (pt 2-1)

RETI, pt: 3’10” Tarrida (M), 4’27” Lapolla (M), 23’04” Cazzola (T); st: 4’01” Lapolla (M), 20’07” Tarrida Calduch (M)

ROLLER MATERA: Meneghello, Raucci, Tarrida Calduch, Lapolla, Carlucci, Lamacchia La., Gaudiano, Taccardi, Lamacchia Lu., Gaudio. All. Antezza.

TRISSINO: Rossato, Boscaro, Cazzola, S. Bertinato, Cailotto, Rubega, Menecero, Sanson. All. C. Bertinato.

ALBO D’ORO COPPA ITALIA FEMMINILE

90-91 SKATERS MOLFETTA

91-92 SKATERS MOLFETTA

92-93 SKATERS MOLFETTA

93-94 SKATERS MOLFETTA

94-95 RAGAZZE MOLFETTA

96-97 RAGAZZE MOLFETTA

98-99 RAGAZZE MOLFETTA

99-00 SKATERS MOLFETTA

00-01 RAGAZZE MOLFETTA

01-02 TABASCO CAGLIARI

02-03 ROLLER BASSANO

03-04 HOCKEY BREGANZE

15-16 BREGANZE

16-17 BREGANZE

17-18 BREGANZE

18-19 MONTEBELLO

20-21 VALDAGNO

21-22 VALDAGNO

22-23 ROLLER MATERA

23-24 ROLLER MATERA

24-25 ROLLER MATERA

