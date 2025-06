Heraclea, si tratta per Sanchez e Sante Russo

L’Heraclea continua a muoversi sul mercato alla ricerca di innesti in vista del prossimo campionato di Serie D. Dopo aver raggiunto un accordo con Michele Guida, infatti, il club pugliese avrebbe individuato altri profili per rafforzare il reparto offensivo. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, si tratterebbe dello spagnolo Juanito Sanchez dell’Ugento e di Sante Russo del Martina. Dopo la storica promozione in quarta serie, il club pugliese monitora giocatori di esperienza per allestire un organico competitivo.

