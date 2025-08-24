Heraclea, Russo: “Emozionante segnare allo Zaccheria”

La sua rete ha consentito all’Heraclea di superare il Manfredonia e staccare il pass per il primo turno di Coppa Italia Serie D. Un risultato storico per il club granata, commentato così dal match winner Sante Russo ai microfoni di Antenna Sud: “Sapevo che Juanito (Sanchez, ndr) avrebbe crossato sul secondo palo perché è un giocatore di qualità, c’è stata una deviazione e fortunatamente ho trovato la porta. Segnare allo Zaccheria è stato emozionante, è uno stadio che ti spinge a dare tanto. Cercheremo di trarre il massimo da ogni partita, il campionato è lungo e lavoreremo ogni giorno per obiettivi importanti. Mi trovo bene con Farina, sicuramente faremo bene insieme”.

