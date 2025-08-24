Heraclea, Puntoriere: “Siamo una squadra ambiziosa e competitiva”

Marco Puntoriere è stato uno dei protagonisti della vittoria dell’Heraclea contro il Manfredonia nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D. Autore del gol del momentaneo 1-0, al termine del match l’attaccante ha espresso tutta la sua felicità per il successo ai microfoni di Antenna Sud: “Per un attaccante, il gol è sempre fondamentale. Segnare è stato emozionante. La partita con il Termoli ci permetterà di accumulare minutaggio dopo un ottimo ritiro e di mettere minuti nelle gambe. Conosco bene questo girone, avendoci giocato per diversi anni. L’Heraclea è una società nuova ma molto ambiziosa, cercheremo di dare fastidio alle grandi. La società ha costruito una squadra competitiva e siamo tutti contenti. Vincere un derby è sempre emozionante”.

