Heraclea, prima storica vittoria in quarta serie: Manfredonia battuto 2-1 nel turno preliminare di Coppa Italia

Un esordio storico e vincente per l’ambizioso Heraclea, che alla sua prima memorabile apparizione nella quarta serie nazionale conquista il derby inedito contro il Manfredonia, valevole per il turno preliminare della Coppa Italia di Serie D. Allo stadio Zaccheria, nuova casa della squadra di Candela, piccolo borgo sui Monti Dauni, termina 2-1.

Si gioca nel tempio del calcio di Capitanata, una cornice speciale che aumenta il fascino di questo derby. Il primo sussulto è dei sipontini in completo granata, al 22’ Giglio prova direttamente dalla distanza, rasoterra velenoso ma fuori misura. Il match si accende all’improvviso, al 24’, dall’altra parte, Puntoriere sporca i guantoni di Sibilano, l’attaccante avrà modo di rifarsi al 27’: il portiere biancazzurro salva sulla linea l’incornata di Lazazzera ma Montuori insiste, Puntoriere deve soltanto toccare in rete per il primo storico gol dell’Heraclea di Candela in quarta serie nazionale.

Padroni di casa in fiducia, al 32’ giocata interessante di Guida, impreciso il tentativo da fuori. Il bel piazzato di Babaj respinto da Tucci al 41’ chiude un primo tempo vivace.

Ad inizio ripresa ecco il pari del Manfredonia: 52’, Babaj mette a sedere Montuori per poi regalare ad Hernaiz un pallone da depositare alle spalle di Tucci, l’ex Brindisi firma l’1-1.

Ma i candelesi non si perdono d’animo e tornano all’attacco, al 55’ Puntoriere murato sul più bello a due passi da Sibiliano, 57’ Guida chiude senza fortuna un’azione ben calibrata dal limite dell’area. Il funambolico numero dieci granata prende i suoi sulle spalle, al 66’ Sibilano si rifugia in corner, tiro dalla bandierina sul quale Montuori svetta mandando alta la sfera. Mister Farina trova la soluzione dalla panchina, all’82’ il suo Heraclea torna avanti, protagonista il subentrato Sante Russo che prima costringe Sibilano a smanacciare un pericoloso tirocross, poi lo trafigge con una prodezza, stop e tiro al volo, un gesto tecnico sublime a cui l’ex Martina non è nuovo e che vale il 2-1 finale. Nel recupero il Manfredonia tenta lo scherzetto, al 95′ però De Luca manda alto. L’Heraclea si regala una vittoria nella sua prima apparizione in quarta serie, i dauni volano al primo turno di Coppa Italia di Serie D, domenica 31 agosto la sfida al Termoli.

HERACLEA – MANFREDONIA 2-1, IL TABELLINO

Heraclea (4-4-2): Tucci; Ben Rahem, Lazazzera, Montuori, Mbumba; Coulibaly (68’ Sanchez), Galdean (46’ Russo), Ceccarini, Van Ransbeeck (61’ Cerutti); Puntoriere, Guida (83′ Mascia). All. Farina.

Manfredonia (3-5-1-1): Sibilano; Biagioni (86′ Solazzo), Giglio, De Luca; Rondinella, Di Maso (59’ Cicerelli), Ceparano (96′ Nobile), Giacobbe, Balba; Hernaiz (70’ Porzio); Babaj (70’ Okoh). All. Pezzella.

Arbitro: Rossiello di Molfetta.

Marcatori: 27’ Puntoriere (H), 52’ Hernaiz (M), 82′ Russo (H).

Ammoniti: Coulibaly (H), Guida (H), Di Maso (M), Biagioni (M), Lazazzera (H), Balba (M).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author