Heraclea, Mario Ciampi è il nuovo Club Manager

Mario Ciampi è il nuovo club manager dell’Heraclea. L’ambizioso club del girone H di Serie D si arricchisce di una nuova figura professionale.

Dopo le esperienze a San Severo, nell’area comunicazione del Foggia, a Lucera e Manfredonia il dirigente foggiano ha sposato il progetto di Casillo e De Vitto, vogliosi di diventare protagonisti da matricola in quarta serie nazionale.

