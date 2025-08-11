11 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Heraclea, Mario Ciampi è il nuovo Club Manager

Flavio Insalata 11 Agosto 2025
centered image

Mario Ciampi è il nuovo club manager dell’Heraclea. L’ambizioso club del girone H di Serie D si arricchisce di una nuova figura professionale.

Dopo le esperienze a San Severo, nell’area comunicazione del Foggia, a Lucera e Manfredonia il dirigente foggiano ha sposato il progetto di Casillo e De Vitto, vogliosi di diventare protagonisti da matricola in quarta serie nazionale.

 

 

 

centered image

