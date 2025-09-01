Heraclea, in arrivo Ingrosso dall’Audace Cerignola

L’Heraclea prepara un altro colpo nel reparto difensivo. Il club pugliese, infatti, sarebbe in chiusura per Gabriele Ingrosso, terzino sinistro di proprietà dell’Audace Cerignola. Dopo il prestito della scorsa stagione al Messina, per Ingrosso si prospetta una nuova avventura, questa volta in Serie D.
