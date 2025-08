Heraclea, in arrivo Farès Ben Rahem dal Saint-Étienne

Heraclea sempre scatenato sul mercato. Secondo indiscrezioni raccolte da Antenna Sud, direttore sportivo Nicola Dionisio è in chiusura con un talento classe 2007 del St. Etienne. Si tratta di Farès Ben Rahem, terzino 2007 franco- algerino del St Etienne. Lo scorso anno il calciatore si era messo in evidenza nelle giovanili del club francese e ora vuole provare a cercare fortuna in Italia.

