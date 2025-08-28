28 Agosto 2025

Andrea Schenetti, fantasista del Foggia

Heraclea, fatta per Schenetti: l'ex Foggia è pronto a tornare in Puglia

L’Heraclea Candela piazza uno dei colpi più importanti nell’intero panorama dilettantistico: nelle ultime ore il direttore sportivo Nicola Dionisio avrebbe raggiunto l’accordo definitivo per Andrea Schenetti, fantasista ex Foggia, Virtus Entella e Pro Vercelli, tra le altre.
Il classe ’91 approderà a Candela da svincolato un anno dopo il suo addio al Foggia, per lui quindi un ritorno a casa, seppur non a tinte rossonere, considerato che l’Heraclea disputerà per l’intera stagione le proprie gare casalinghe allo stadio Zaccheria.

Il club del duo Casillo-De Vitto, inoltre, resta fortemente interessato a Giacomo Sciacca, difensore di proprietà del Potenza ma ai margini del progetto lucano. La priorità del classe ’96 è quella di restare tra i professionisti, ad ogni modo l’Heraclea è tra i club di Serie D in pole, l’affare potrebbe sbloccarsi nelle ultimissime ore di mercato.

