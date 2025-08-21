Heraclea, fatta per l’arrivo del giovane centrocampista Claudio Pio Conte

Nuovo innesto in arrivo per l’Heraclea, che è in chiusura per Claudio Pio Conte, centrocampista classe 2007. Cresciuto nei vivai di Foggia, Pro Vercelli e Lucchese, il giovane talento firmerà oggi con il club. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Fabrizio Caianiello See author's posts Continue Reading Previous Taranto, ecco Talla Souaré: oggi la firma potrebbe interessarti anche Taranto, ecco Talla Souaré: oggi la firma 21 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello Lecce, ufficiale la cessione di Nikola Krstovic all’Atalanta 21 Agosto 2025 Dante Sebastio Amichevole al Via del Mare: pokerissimo del Lecce al Fasano 21 Agosto 2025 Redazione Bari, doppio colpo in entrata: Antonucci e Castrovilli già in città 20 Agosto 2025 Antonio Bellacicco Taranto: Gaetano Dammacco ha firmato 20 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello Taranto, Barletta e Nardó su Fabio Delvino: ora è asta per il difensore 20 Agosto 2025 Alessandro Zanzico
potrebbe interessarti anche
Taranto, ecco Talla Souaré: oggi la firma
Lecce, ufficiale la cessione di Nikola Krstovic all’Atalanta
Amichevole al Via del Mare: pokerissimo del Lecce al Fasano
Bari, doppio colpo in entrata: Antonucci e Castrovilli già in città
Taranto: Gaetano Dammacco ha firmato
Taranto, Barletta e Nardó su Fabio Delvino: ora è asta per il difensore