21 Agosto 2025

Foto: Francesca Lattarulo - ASD Heraclea Calcio

Heraclea, fatta per l’arrivo del giovane centrocampista Claudio Pio Conte

Fabrizio Caianiello 21 Agosto 2025
Nuovo innesto in arrivo per l’Heraclea, che è in chiusura per Claudio Pio Conte, centrocampista classe 2007. Cresciuto nei vivai di Foggia, Pro Vercelli e Lucchese, il giovane talento firmerà oggi con il club.

