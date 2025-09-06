6 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Heraclea, Farina sulla Real Normanna: “Affronteremo una squadra organizzata”

Lorenzo Ruggieri 6 Settembre 2025
centered image

Domani 7 settembre, l’Heraclea debutterà nel Girone H di Serie D. All’esordio, i pugliesi affronteranno la Real Normanna, reduce dalla sconfitta in Coppa Italia Serie D contro il Valmontone. Un avversario descritto così dal tecnico dell’Heraclea Francesco Farina: “Abbiamo preparato nel migliore dei modi la partita. Abbiamo lavorato bene in settimana, inserendo i tre nuovi acquisti. Abbiamo un organico migliore e arriviamo con le idee giuste. Incontreremo un avversario tosto che avrà cambiato qualcosa dopo la sconfitta di Valmontone. Conosco il loro allenatore, affronteremo una squadra organizzata”.

L’approccio di Ingrosso, Biasiol e Schenetti: “Abbiamo preso tre uomini, si sono già integrati. Sul campo ognuno di noi porta un vissuto particolare, hanno l’esperienza giusta per fare bene”.

About Author

Lorenzo Ruggieri

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Team Altamura, Mangia: “Serve più attenzione in fase di non possesso”

6 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Bari: Intitolato a Biagio Catalano il campetto del “Redentore”

6 Settembre 2025 Claudia Carbonara

Danucci carica il Taranto: “Con il Polimnia serve il primo successo interno”

6 Settembre 2025 Vito Di Noi

🔴 Serie C/C, 3a Giornata: risultati classifica e highlights

6 Settembre 2025 Dante Sebastio

Matera CdS, verso l’Oppido: le parole di Santoruvo e Pentimone

6 Settembre 2025 Roberto Chito

Virtus Francavilla, Coletti: “Carichi, pronti e sereni per giocarcela”

6 Settembre 2025 Dennis Magrì

potrebbe interessarti anche

Altre auto cannibalizzate nel foggiano. Marasco: “Più forze dell’ordine”

6 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Team Altamura, Mangia: “Serve più attenzione in fase di non possesso”

6 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Bari: Intitolato a Biagio Catalano il campetto del “Redentore”

6 Settembre 2025 Claudia Carbonara

Regionali, il PD ufficializza i candidati del centrosinistra: ecco i nomi

6 Settembre 2025 Giovanni Sebastio