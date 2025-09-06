Heraclea, Farina sulla Real Normanna: “Affronteremo una squadra organizzata”

Domani 7 settembre, l’Heraclea debutterà nel Girone H di Serie D. All’esordio, i pugliesi affronteranno la Real Normanna, reduce dalla sconfitta in Coppa Italia Serie D contro il Valmontone. Un avversario descritto così dal tecnico dell’Heraclea Francesco Farina: “Abbiamo preparato nel migliore dei modi la partita. Abbiamo lavorato bene in settimana, inserendo i tre nuovi acquisti. Abbiamo un organico migliore e arriviamo con le idee giuste. Incontreremo un avversario tosto che avrà cambiato qualcosa dopo la sconfitta di Valmontone. Conosco il loro allenatore, affronteremo una squadra organizzata”.

L’approccio di Ingrosso, Biasiol e Schenetti: “Abbiamo preso tre uomini, si sono già integrati. Sul campo ognuno di noi porta un vissuto particolare, hanno l’esperienza giusta per fare bene”.

