24 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Heraclea, Farina: “I miei ragazzi sono stati incredibili”

Lorenzo Ruggieri 24 Agosto 2025
centered image

Primo, storico successo dell’Heraclea in Coppa Italia Serie D. Nella cornice dello Zaccheria, nel turno preliminare contro il Manfredonia, la squadra di Candela ha avuto la meglio per 2-1. Un risultato commentato così dal tecnico dei granata Francesco Farina: “Abbiamo sofferto molto le distanze e il terreno ma i ragazzi sono stati incredibili. Avevamo giocatori importanti fuori ma ho visto tante conclusioni verso la porta avversaria. Sono soddisfatto, dobbiamo migliorare nelle transizioni positive. È stata una prova di carattere, a fine primo tempo ho tolto un centrocampista per inserire un attaccante esterno. Con Sante Russo abbiamo attaccato meglio. Il mercato? Non ne parlo per non sminuire il lavoro dei miei calciatori. Abbiamo bisogno di qualcun altro ma dovrà arrivare il giocatore giusto al momento giusto. Sono soddisfatto della voglia, dell’abnegazione e del gioco dei miei ragazzi. Schenetti è un giocatore importante ma sono contento anche dei miei ragazzi”.

About Author

Lorenzo Ruggieri

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Heraclea, Puntoriere: “Siamo una squadra ambiziosa e competitiva”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Heraclea, Russo: “Emozionante segnare allo Zaccheria”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Manfredonia, Pezzella: “Non meritavamo la sconfitta”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Serie A, 1a Giornata: risultati, classifica e highlights

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

🔴 Serie C/C, 1a Giornata: i risultati in diretta

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto, mercato caldo: si punta forte su Nicola Citro

24 Agosto 2025 Anthony Carrano

potrebbe interessarti anche

Ex Ilva, Tribunale di Milano rinvia al 9 ottobre udienza sull’inibitoria

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

Massafra, torna il Festival internazionale della Fisarmonica

24 Agosto 2025 Redazione

Heraclea, Puntoriere: “Siamo una squadra ambiziosa e competitiva”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Heraclea, Russo: “Emozionante segnare allo Zaccheria”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri