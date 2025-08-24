Heraclea, Farina: “I miei ragazzi sono stati incredibili”

Primo, storico successo dell’Heraclea in Coppa Italia Serie D. Nella cornice dello Zaccheria, nel turno preliminare contro il Manfredonia, la squadra di Candela ha avuto la meglio per 2-1. Un risultato commentato così dal tecnico dei granata Francesco Farina: “Abbiamo sofferto molto le distanze e il terreno ma i ragazzi sono stati incredibili. Avevamo giocatori importanti fuori ma ho visto tante conclusioni verso la porta avversaria. Sono soddisfatto, dobbiamo migliorare nelle transizioni positive. È stata una prova di carattere, a fine primo tempo ho tolto un centrocampista per inserire un attaccante esterno. Con Sante Russo abbiamo attaccato meglio. Il mercato? Non ne parlo per non sminuire il lavoro dei miei calciatori. Abbiamo bisogno di qualcun altro ma dovrà arrivare il giocatore giusto al momento giusto. Sono soddisfatto della voglia, dell’abnegazione e del gioco dei miei ragazzi. Schenetti è un giocatore importante ma sono contento anche dei miei ragazzi”.

