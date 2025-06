Heraclea, è fatta: Nicola Dionisio è il nuovo direttore sportivo

Adesso è fatta davvero. Come anticipato la scorsa settimana da Antenna Sud, l’Heraclea ha individuato il nuovo direttore sportivo per la prossima stagione. Si tratta di Nicola Dionisio, reduce dall’esperienza con la Palmese ed ex, tra le altre, di Cavese, Avellino, Potenza e Brindisi.. L’importante progetto del club pugliese avrebbe portato al sì del noto DS battendo l’importante concorrenza anche di alcune squadre di Serie C.

Dopo la conferma di Farina in panchina dunque, l’Heraclea è pronta a completare l’area tecnica con l’innesto di un profilo importante come Nicola Dionisio. Una scelta che conferma le intenzioni della proprietà del club pugliese neopromosso in Serie D.

