Heraclea, Dionisio rivela: “Preso anche Biasiol”

Si chiude un mercato da protagonista per l’Heraclea. Il ds dei pugliesi Nicola Dionisio è stato tra i più attivi in questa sessione estiva di mercato e nelle ultime ore ha piazzato anche l’ultimo colpo, come rivelato ai microfoni di Antenna Sud dallo Sheraton Hotel di Milano: “Sono contento, non è ancora ufficiale ma abbiamo preso anche Biasiol dal Desenzano. Quest’anno ci sono tante squadre forti, sarà forse il Girone H con il livello più alto di tutti i tempi”.

