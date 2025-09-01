Heraclea, Dionisio rivela: “Preso anche Biasiol”

Si chiude un mercato da protagonista per l’Heraclea. Il ds dei pugliesi Nicola Dionisio è stato tra i più attivi in questa sessione estiva di mercato e nelle ultime ore ha piazzato anche l’ultimo colpo, come rivelato ai microfoni di Antenna Sud dallo Sheraton Hotel di Milano: “Sono contento, non è ancora ufficiale ma abbiamo preso anche Biasiol dal Desenzano. Quest’anno ci sono tante squadre forti, sarà forse il Girone H con il livello più alto di tutti i tempi”.
potrebbe interessarti anche
Diciotto arrivi, undici di proprietà: la nuova rosa del Bari post-mercato
Monopoli, Chiricallo: “Risolto il contratto di Bulevardi, domani arriva Calcagni”
Eccellenza Basilicata, ecco la prima giornata del campionato
Monopoli, saluta Sylla: è del Foggia
Bari, il mercato in entrata si chiude col ritorno di Maggiore
Foggia, dal Modena arrivano Oliva e Olivieri