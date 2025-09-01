1 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Heraclea, Dionisio rivela: “Preso anche Biasiol”

Lorenzo Ruggieri 1 Settembre 2025
centered image

Si chiude un mercato da protagonista per l’Heraclea. Il ds dei pugliesi Nicola Dionisio è stato tra i più attivi in questa sessione estiva di mercato e nelle ultime ore ha piazzato anche l’ultimo colpo, come rivelato ai microfoni di Antenna Sud dallo Sheraton Hotel di Milano: “Sono contento, non è ancora ufficiale ma abbiamo preso anche Biasiol dal Desenzano. Quest’anno ci sono tante squadre forti, sarà forse il Girone H con il livello più alto di tutti i tempi”.

About Author

Lorenzo Ruggieri

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Diciotto arrivi, undici di proprietà: la nuova rosa del Bari post-mercato

1 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Monopoli, Chiricallo: “Risolto il contratto di Bulevardi, domani arriva Calcagni”

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Eccellenza Basilicata, ecco la prima giornata del campionato

1 Settembre 2025 Roberto Chito

Monopoli, saluta Sylla: è del Foggia

1 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Bari, il mercato in entrata si chiude col ritorno di Maggiore

1 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Foggia, dal Modena arrivano Oliva e Olivieri

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

potrebbe interessarti anche

Diciotto arrivi, undici di proprietà: la nuova rosa del Bari post-mercato

1 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Regionali, tira e molla tra Decaro-Emiliano e Vendola

1 Settembre 2025 Francesco Manigrasso

Heraclea, Dionisio rivela: “Preso anche Biasiol”

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Monopoli, Chiricallo: “Risolto il contratto di Bulevardi, domani arriva Calcagni”

1 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri