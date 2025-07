Heraclea, Dionisio: “Il nostro obiettivo è una salvezza tranquilla”

L’Heraclea si sta rivelando una delle protagoniste di questo calciomercato. Sante Russo è solo l’ultimo, in ordine cronologico, dei diversi colpi messi a segno dal ds dei pugliesi Nicola Dionisio: “Il nostro obiettivo è quello di fare un campionato tranquillo”, ha rivelato il dirigente nel corso dello speciale Calciomercato in onda su Antenna Sud: “Siamo una neopromossa, sta venendo fuori una bella squadra ma non siamo noi a dover puntare alla vittoria del campionato. Cercheremo di raggiungere una salvezza tranquilla. Come abbiamo convinto Ciro Foggia? Ho una società forte e importante, ho la fortuna di lavorare in un club che sa dove vuole arrivare. È stato semplice convincere Ciro Foggia perché i calciatori sanno che la società è affidabile. Il nostro mercato non è terminato, servono altri tre o quattro acquisti”.

